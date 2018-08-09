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ОБД не сдает позиций

9 августа 2018, 16:36 [«Аргументы Недели. Кубань», Елена НАЗАРОВА ]

ОБД не сдает позиций

Сегодня ЗАО «ОБД» по-прежнему задает тон в объемно-блочном домостроении: ежедневно с конвейера завода выпускается 48 блок-комнат. Свыше 180 тысяч квадратных метров в год — таков вклад предприятия в строительство жилья на территории Краснодарского края.

Двухсменный ритм работы, востребованность продукции ОБД, непрерывное совершенствование производства, несмотря на существенные законодательные перемены в области жилого строительства, только подчеркивают тот факт, что сильный сплоченный коллектив предприятия под руководством опытного руководителя, а генеральный директор Александр Залуцкий уже тринадцать лет у руля, способен сохранить основные устои завода: ОБД не сдает позиций, совершенствует производство, бережет коллектив и строит наряду с жилыми домами ответственные и очень нужные столице Кубани и всему нашему региону объекты социального назначения.

О том, как складывается жизнь предприятия сегодня   читайте в нашей беседе накануне Дня строителя с генеральным директором ЗАО «ОБД» Александром Залуцким.

С пользой для людей

— Александр Леонидович, несмотря на время перемен в области жилого строительства в связи с вводом в действие ФЗ №218, ЗАО «ОБД» работает с высокими показателями и продукция завода, которому нет равных в стране в области объемно-блочного домостроения, по-прежнему востребована.

— Да, мощнее нас в стране нет никого в объемно-блочном домостроении. И технологиями, которые мы используем, сегодня интересуются другие регионы. Потому что альтернативной скорости нашему строительству нет. Мы же можем уложиться в срок меньше года: сделали — продали — следующий оборот, тогда как в монолитном домостроении так быстро не построишь. Где-то 185 тысяч квадратных метров в этом году мы сделаем. Строим в Анапе, Новороссийске, Краснодаре. Все квартиры в наших домах продаются быстро. В этом году мы ввели в строй 34-ю литеру на ул. Восточно-Кругликовской, уже подали документы на ввод в эксплуатацию 36-й литеры. В этом же микрорайоне строим школу на 1550 мест — в прошлом году выиграли тендер на строительство этого объекта. Уже готова коробка (см. фото), вовсю идут отделочные работы, установлены батареи, застеклены металлопластиковые окна, укрыта крыша, на которой установлены современные мощнейшие калориферы с возможностью подачи тепла зимой и кондиционирования летом. Здание школы трехэтажное, просторные классы, холлы, три спортзала, большой актовый зал, пищеблок. Площадь одного этажа — более 7 тысяч квадратных метров. По договору ввод в строй намечен на 5 апреля 2019 года, но мы настроены в декабре завершить строительную часть, а дальше будем наводить лоск, выполнять работы по благоустройству. И детский садик на триста мест мы построим здесь же, по соседству со школой,— его проект находится сейчас на утверждении в администрации города.

Максимум условий для комфорта

— Такому серьезному предприятию, как ОБД, доверяются самые ответственные объекты — это ли не показатель надежности и качества работы завода. Вы по-прежнему уделяете много внимания совершенствованию производственного процесса?

— Это уже традиция, которой мы не изменяем: каждый год отмечен движением вперед. Прежде всего много внимания уделяем созданию более комфортных условий в наших домах. В последнее время отработали технологию покрытия фасада домов плиткой. Это придает яркость и индивидуальность каждому дому, к тому же такой фасад долговечнее. Дома с новым оформлением уже построены нами в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Сейчас отработали другую технологию — с вентилируемыми фасадами, улучшающими теплотехнические качества дома (см. нижнее фото). В Анапе уже строим по такой технологии, будем строить дом с навесными фасадами и в краевом центре, в микрорайоне Гидростроителей. В Новороссийске начнем строить новый дом с улучшенными условиями для маломобильных групп населения. Уделяем внимание совершенствованию планировки квартир, улучшаем отделку, делаем натяжные потолки — словом, стараемся создать условия, чтобы люди были довольны. Инфраструктуре уделяем много внимания: спортплощадки делаем с мягким покрытием, в лесополосе — это вблизи домов в Восточно-Кругликовском микрорайоне — проложили дорожки, установили скамьи, создав приятную зону отдыха. Люди, которые покупают квартиры в наших домах, должны быть уверены в том, что мы стараемся создать для них максимум условий для комфортной жизни. И хотел бы пожелать потенциальным дольщикам не медлить с покупкой квартиры, поскольку с 1 июля 2019 года в закон о долевом участии внесены существенные поправки, в результате которых на рынке жилья значительно сократится число застройщиков и останутся только серьезные. Не будет обманутых дольщиков, но и квартир на рынке не будет в переизбытке, как сейчас.

— Александр Леонидович, ваше предприятие славится мастерами высокого класса, которые ежегодно занимают призовые места даже в краевом конкурсе «Лучший по профессии». Однако слышала от них, что сложнее всего им побеждать в заводском конкурсе: настолько все хорошо владеют своим делом...

— Коллектив у нас на самом деле очень трудоспособный, работает много династий, ветеранов и молодежи. Практически все активные, болеют душой за предприятие, ответственно относятся к работе. Действительно, большой популярностью у нас пользуется конкурс «Лучший по профессии», многочисленные спортивные мероприятия, в которых победители всегда удостаиваются ценных подарков. Что касается социальных льгот, они как были на нашем предприятии, так и остались: бесплатное питание, вахтовая доставка, отдых на заводской базе отдыха в Джанхоте, выплаты компенсаций мамам за содержание детей в ДДУ — 1400 рублей в месяц, по случаю смерти в размере МРОТ, мамам в декретном отпуске. Имеем свою гостиницу для работающих из края, где месячное пребывание обходится в 3 тысячи рублей.

Лучшие в профессии

Ежегодно на заводе проводится конкурс «Лучший по профессии». Работникам на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, вручаются ценные подарки и денежные премии.

На фото нам удалось запечатлеть тех лучших, кто в это время находился на работе — остальные были в отпуске или работали во вторую смену. Приятно было отметить доброжелательный настрой друг к другу и то, что все с гордостью говорили о своих коллективах, в которых работают, и о заводе, который стал неотъемлемой частью их жизни, а некоторым помог создать семью.

Итак, на фото справа налево: Виталий Бушуев — лучший штукатур, около десяти лет работает штукатуром на отделке панелей в формовочно-сборочном цехе №1. Пришел на ОБД после окончания Краснодарского архитектурно-строительного техникума, продолжив династию Бушуевых,— родители Виталия уже много лет работают на заводе.

ОльгаСкринникова лучший крановщик мостовых козловых кранов, в формовочно-сборочном цехе №1 трудится двенадцатый год. Говорит, что впервые приняла участие в конкурсе и даже не предполагала, что станет лучшей:

— У нас так все работают! Сдавала экзамен на незнакомом кране высотой метров четырнадцать, но страха не было. Главным было не растеряться в управлении, которое на каждом кране индивидуально. Для меня ни теоретическое задание конкурса, ни практическое не составляли трудностей. Даже не готовилась: пришла — и победила. Работа мне нравится, коллектив отличный, все поддерживают друг друга. Завод — это большая часть нашей жизни, и, конечно, каждый из нас болеет душой за его настоящее и будущее — стараемся. И очень приятно, что наша продукция нужна людям.

Алексей Кухаренко — третий призер среди формовщиков. Более пятнадцати лет он работает в формовочно-сборочном цехе №2, а жена Марина, с которой Алексей познакомился на заводе, работает в ОТК.

— В 2003 году сыграли свадьбу, растет любимая дочь Виктория,— рассказывает Алексей и делает вывод о том, что лучшего места работы, чем завод ОБД, трудно сегодня найти. — И люди хорошие, и социальные льготы есть, современное производство и красота вокруг: где вы еще такие клумбы цветущих роз увидите?

И правда, цветущие розы, благоухающие на территории завода, уже стали частью визитной карточки ОБД. Они, несомненно, подчеркивают благоприятную атмосферу продуктивных рабочих будней: текучки на заводе нет, люди дорожат рабочими местами, так что ЗАО «ОБД» живет и работает, не сдавая позиций.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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