Мечты становятся реальностью

Строители, в отличие от людей других профессий, измеряют время в особых единицах — квадратных метрах и сданных объектах. За прошедшее десятилетие на счету крупной инвестиционно-строительной компании «Бизнес-Инвест» и ее постоянных партнеров более пятисот тысяч квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья и офисных зданий — целый город.

История с географией

Свою историю «Бизнес-Инвест» ведет с 1997 года, однако непосредственно к строительству компания приступила ровно десять лет назад — в 2008 году. Ее вклад в создание облика столицы Кубани весом. Вместе с постоянными партнерами «Бизнес-Инвест» реализовал такие значимые для Краснодара проекты, как: жилые комплексы «Московский», «Восточно-Кругликовский», «Почтовый», «Молодежный», коттеджный поселок «Вишневый сад», офисный центр «Виктория».

С 2014 года компания расширила географию своего присутствия, начав строительство жилого комплекса «Малая земля» в Новороссийске. Четыре дома, два из которых шестнадцатиэтажные объемно-блочные и два — двадцатиэтажные монолитные, рассчитаны на более чем 1500 квартир. Жить в домах, находящихся всего в двухстах метрах от побережья,— мечта многих почитателей морского пейзажа, которую «Бизнес-Инвест» воплощает в реальность.

Еще один жилой комплекс — «Взлетный» в городе-герое компания начала возводить в 2015 году. Он также включает четыре дома — объемно-блочные шестнадцатиэтажки, в которых в итоге поселится более восьмисот жильцов.

— Оба жилых комплекса в Новороссийске мы завершаем в нынешнем сентябре,— рассказывает генеральный директор ООО «Бизнес-Инвест» Александр Лактионов. — Все квартиры сдаем с отделкой под ключ, выполняем всё необходимое благоустройство — с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха — словом, всем тем, что необходимо для комфортной жизни наших дольщиков.

Столица Кубани в приоритете

Хочется особенно отметить активное участие ООО «Бизнес-Инвест» в строительстве разнообразных объектов в столице Кубани. К примеру, результатом реконструкции центра Краснодара, а именно 89-го квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Красноармейской, Ленина и Коммунаров, стало предоставление владельцам ветхого жилья новых современных квартир и создание офисного центра «Виктория». Проект этого офисного центра был разработан с использованием передовых архитектурных решений, современных строительных материалов и инженерных систем. В нем разместился четырнадцатиэтажный офис Краснодарского отделения Сбербанка России, являющийся одним из крупнейших в стране. С ним соединен крытой галереей паркинг площадью около 9000 кв. м. К тому же «Бизнес-Инвест» обследовал за свой счет и бережно укрепил основания и фундаменты двух памятников архитектуры города, находящихся в 89-м квартале: здания Дома офицеров Северо-Кавказского военного округа и екатеринодарский особняк по улице Орджоникидзе 1892 года постройки, взял на себя расходы по реконструкции не только инженерных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации квартала №89, но и городских сетей канализации по ул. Орджоникидзе (от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской).

Примером малоэтажной городской архитектуры стал коттеджный поселок «Вишневый сад», заказчиком, застройщиком и генподрядчиком которого выступал «Бизнес-Инвест». Более 120 коттеджей в поселке Плодородный на земельных участках от шести и более соток, представленных восемью типами одно- и двухэтажных строений, имели комфортные планировки, централизованные инженерные сети, развитую инфраструктуру.

Сегодня «Бизнес-Инвест» продолжает вместе с постоянными партнерами активно участвовать в застройке Восточно-Кругликовского микрорайона. На данный момент компания завершает там застройку квартала 2.2, планируя к концу этого месяца ввести в эксплуатацию последнюю из восьми литер этого квартала. Как всегда, компания постаралась создать комфортные условия жизни для жильцов, построив по соседству детский сад на 240 мест и обустроив парковую зону в расположенной рядом лесополосе.

Параллельно с перечисленными объектами «Бизнес-Инвест» приступил к застройке еще двух кварталов в этом же микрорайоне — 1.4 и 1.3. В каждом из них предполагается возведение четырех шестнадцатиэтажных объемно-блочных панельных жилых домов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2019—2020 годы.

Со знанием дела

«Бизнес-Инвест» — один из самых опытных и востребованных инвесторов стройиндустрии Кубани. И главный секрет его успеха — в слаженности действий всех специалистов компании и подрядных организаций.

— С нашим большим трудолюбивым коллективом легко решать любые задачи, в том числе и самые сложные,— говорит генеральный директор Александр Лактионов и подчеркивает, что «за каждым построенным домом или офисом стоят месяцы и годы напряженного труда сотен людей, каждый из которых знает: работа должна быть выполнена четко, качественно и в срок, потому что у нас нет права подвести людей, которые нам доверили».

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