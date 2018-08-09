В Ростовской области обнаружили древнейшее захоронение

Археологи нашли в Ростовской области захоронение IV тысячелетия до нашей эры. Его обнаружили эксперты во время раскопок в районе будущего строительства трассы М-4 «Дон».

Под землей находились каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Из них извлекли сосуды, элементы конских уздечек и медные орудия, пишет NEWS.ru