Уважаемая редакция, в вашем издании была опубликована статья, в которой безапелляционно утверждается, что лондонский суд принял верное решение, присудив многомиллионные выплаты бывшей супруге российского предпринимателя Фархада Ахмедова Татьяне.

Поскольку я с профессиональным интересом длительное время наблюдаю за этим бракоразводным процессом, получая информацию из открытых источников, хотел бы обратить ваше внимание на то, что в редакционной статье отсутствует одна важная деталь. Вы пишите, что «после Лондона олигарх проиграл суд и в Москве». Но, на сколько мне известно, Ахмедов подал апелляцию на решение Зюзинского районного суда. Процесс не является завершенным, пока не пройдены все инстанции, и стороны продолжают тяжбу. Поэтому ваше утверждение, что суд в Москве проигран, является не верным.

Как писалось в СМИ, сам факт развода Фархада Ахмедова с супругой в России судом Лондона даже не рассматривался на процессе. Таким образом, развод в России не фигурировал в качестве какого-либо, тем более решающего, аргумента со стороны юристов Ахмедова. Однако в ходе заседаний сам лондонский суд допустил многочисленные процессуальные нарушения. В том числе был нарушен основополагающий принцип британского правосудия: право адвоката на защиту клиента, так называемое privilege of defence. Судья Хаддон-Кейв после принудительного привода в зал заседаний юриста Ахмедова по коммерческим вопросам потребовал от него раскрыть всю известную ему информацию об активах своего клиента. Что тот и сделал, поскольку в случае сокрытия информации судья пригрозил уголовным наказанием за неуважение к суду.

Между тем, согласно английскому законодательству, никто не имеет права обязать адвоката раскрыть информацию о клиенте, которая была им получена в ходе оказания ему услуг. Адвокат вправе отказать в предоставлении информации даже правоохранительным органам, поскольку принцип privilege of defence действует даже в этом случае. Это заставляет сомневаться в объективности вынесенного решения. Не исключено, что в деле имеется политическая составляющая. После вынесенного вердикта Хаддон-Кейв был отправлен на повышение – судьей Апелляционного Суда Великобритании. Выходит, это было сделано в благодарность за ту рекордную сумму, которую он выставил российском олигарху, и за то, что устроил ему показательную публичную порку в суде!

При этом Общество юристов Англии и Уэльса (орган, представляющий всех юристов) выразило крайнюю обеспокоенность последствиями решений Хаддон-Кейва.



Судебная практика показывает, что подобные дела могут тянуться годами – 5-10 и более лет. Прошло уже почти два года, а Ахмедов не выплатил изменившей ему супруге ни цента. При том, что в английской прессе оказывалось огромное давление на него. О российском бизнесмене, якобы «не уважающим суд», писали «The Guardian», «The Sunday Times» и многие другие издания, по сути, выступившие в качестве информационного прикрытия действий британских юридических «войск». Не удивлюсь, что и в наших СМИ те же юристы начнут пиарить еще не вступившее в силу решение российского суда, чтобы оказать давление на следующую инстанцию.

Тем не менее, мы видим, что все усилия взять Ахмедова, что называется, на абордаж, терпели и терпят крах. Так может пройти и десять, и двадцать лет, а он так же не сочтет нужным платить. Кто его к этому может принудить? Юристы его экс-супруги, скорее всего, уже уяснили это для себя. Поняли, что «сломают зубы» об Ахмедова.

Как сообщали СМИ, до суда он тратил на свою бывшую супругу, которая уже жила фактически в гражданском браке с другим мужчиной, многие миллионы фунтов в год, позволяя ей путешествовать на частных самолетах и жить в дорогостоящих имениях. Но затеянный ею процесс предприниматель мог счесть как предательство, как безграничную жадность человека, которому он и без того ни в чем не отказывал, и поэтому пошел на принцип.

Арест яхты Luna, принадлежащей трастовому семейному фонду Ахмедова, и произошедший на основе постановления суда Лондона, также успешно оспаривается защитой Фархада Ахмедова. Как сообщалось в прессе, не так давно Дубайский суд отказал юристам его экс-супруги оставить дело по яхте Luna на рассмотрение судов МФЦД.



Так что в этом деле очень много сугубо юридических тонкостей, которые не позволяют сейчас утверждать, что какая-то из сторон одержала верх.

Александр Добровинский,

управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры»