Брачный контракт в России может стать обязательным

В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение с соответствующей инициативой в адрес думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Автор обращения, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, пояснил: до 70% браков в РФ заканчиваются скорым разводом и болезненным разделом имущества. Предложенный же законопроект в случае развода поможет разделить имущество между супругами, а также определиться с дальнейшим проживанием несовершеннолетних детей.

"Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями, уже имеющимися или совместно нажитыми" - отметил депутат.

Отметим также, что согласно предложению, заключение брачных договоров будет для молодоженов бесплатным. Консультация и помощь юристов станут предоставляться в районных отделениях загсов.