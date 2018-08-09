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Брачный контракт в России может стать обязательным

9 августа 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Брачный контракт в России может стать обязательным
inscricao.info

В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение с соответствующей инициативой в адрес думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Автор обращения, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, пояснил: до 70% браков в РФ заканчиваются скорым разводом и болезненным разделом имущества. Предложенный же законопроект в случае развода поможет разделить имущество между супругами, а также определиться с дальнейшим проживанием несовершеннолетних детей.

"Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями, уже имеющимися или совместно нажитыми" - отметил депутат.

Отметим также, что согласно предложению, заключение брачных договоров будет для молодоженов бесплатным. Консультация и помощь юристов станут предоставляться в районных отделениях загсов.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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