Названы имена приговоренных к пожизненному заключению членов банды GTA

Суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов банды ГТА (GTA), обвиняемых в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей, на трассе М-4 «Дон» в 2012-2014 годах.

Приговор оглашен сегодня в Московском областном суде. К пожизненным срокам приговорены Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов. Осужденный Зафарджон Гулямов приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Они признаны виновными в убийстве 17 человек. Семеро пострадавших от нападений банды GTA выжили.

Преступникам вменяют преступления по статьям УК 105 (убийство), 209 (бандитизм),162 (разбой), 222 (незаконный оборот оружия) и 223 (незаконное изготовление оружия).