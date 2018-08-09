Названы имена приговоренных к пожизненному заключению членов банды GTA
9 августа 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов банды ГТА (GTA), обвиняемых в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей, на трассе М-4 «Дон» в 2012-2014 годах.
Приговор оглашен сегодня в Московском областном суде. К пожизненным срокам приговорены Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов. Осужденный Зафарджон Гулямов приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Они признаны виновными в убийстве 17 человек. Семеро пострадавших от нападений банды GTA выжили.
Преступникам вменяют преступления по статьям УК 105 (убийство), 209 (бандитизм),162 (разбой), 222 (незаконный оборот оружия) и 223 (незаконное изготовление оружия).
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