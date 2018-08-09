На ЧМК пройдет ярмарка вакансий

ЧМК запускает новые производственные участки, и заводу нужны работники. 11 августа вместе с Центром занятости города пройдет набор специалистов на ярмарке вакансий в ДК ЧМК.

Комбинату требуются токари, фрезеровщики, электросварщики разных направлений, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, машинисты кранов и слесари по сборке металлоконструкций. Ярмарка пройдет с 11-00 до 14-00.