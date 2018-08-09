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На ЧМК пройдет ярмарка вакансий
9 августа 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
ЧМК запускает новые производственные участки, и заводу нужны работники. 11 августа вместе с Центром занятости города пройдет набор специалистов на ярмарке вакансий в ДК ЧМК.
Комбинату требуются токари, фрезеровщики, электросварщики разных направлений, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, машинисты кранов и слесари по сборке металлоконструкций. Ярмарка пройдет с 11-00 до 14-00.
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