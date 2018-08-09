Возможный сценарий региональной войны против России опубликовали в сети

Военный эксперт Константин Сивков подготовил материал, посвященный угрозам, с которыми может столкнуться Российская Федерация. В статье, в частности, рассматривается сценарий региональной войны против страны.

Аналитик отметил, что подобный конфликт охватит целый ряд стратегических направлений и будет продолжаться несколько лет. Каждая сторона поставит под ружье до 10 млн человек.

Сивков добавил, что подготовка к региональной войне может занять не один год. К целям инициатора конфликта эксперт отнес аннексию территорий и смену строя в стране, которой отведена роль жертвы агрессии, пишет vpk-news.ru.

Ранее сообщалось, что в Киеве призвали готовится в активным боевым действиям с Россией. Согласно утверждению главы украинского Совнацбеза Александра Турчинова, Москва якобы может напасть на соседнюю республику в любой момент.