В России в "красивые" даты 08.08.18, 18.08.18 и 28.08.18 ожидается свадебный бум. Россияне любят устраивать свадьбы именно в "красивые" даты, с повторяющимися цифрами. Экперты, однако, заявляют, что в последние года россияне не торопятся связывать себя узами брака.

По данным Росстата, в период с 2011 года до настоящего времени снизилось количество браков среди молодых пар (до 34 лет). Если в 2011 году было заключено 1 316 011 браков, 1097 женихов и 11 425 невест были младше 18 лет, то в 2017 году было зарегистрировано 1 049 735 браков, 556 женихов и 5886 невест были младше 18 лет. В возрасте 25-34 лет в 2011 году оформляли отношения в ЗАГСах 633 360 женихов и 514 339 невест. В прошлом году в этом возрастном периоде отмечены - 547 631 жених и 465 798 невест.

Эксперты делают вывод: мировая тенденция снижения ценности брачных союзов затронула и нашу страну: сегодня россияне предпочитают вступать в брак в более зрелом возрасте. Возросло количество женщин, создающих семью после 35 лет: 243 158 в 2017 году против 215 505 в 2011.

Эксперты - психологи называют брак одним из стандартных показателей социальной зрелости. Вот его ценность постепенно снижается. По словам психологов, понятие брак меняется с изменениями человечества. Официальная статистика подтверждает стереотип, возникающий в обществе относительно молодого поколения — те самые люди, которым сейчас 30 лет и меньше. "Это поколение называют на Западе "поколением Питера Пена" — вечных детей, купающихся в лучах своей инфантильности и поздно заключающих брак, рожающих детей, начинающих жить самостоятельной жизнью", цитирует РИА Новости кандидата психологических наук Александра Рикеля.