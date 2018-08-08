В Симферополе провалилась свежеотремонтированная дорога

На симферопольской улице Толстого провалилась отремонтированная дорога. Как сообщают пользователи соцсетей, несколько автомобилей уже якобы лишились колес из-за ям.

«Просело там, где теплотрассу тянули», – указывают крымчане в комментариях.

Напомним, проезд по улице Толстого в Симферополе открыли в ноябре 2017 года после работ по замене теплотрассы.





