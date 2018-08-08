В Крыму у берегов Балаклавы найдено затонувшее римское судно

В Крыму в районе Севастополя у берегов Балаклавы найдено затонувшее римское судно - деревянный парусный корабль. Участники подводной экспедиции, обнаружившие судно, уточнили, что судно обнаружено на глубине 90 метров. Возможно, это уникальная находка.

На корабле имеется хорошо сохранившейся якорь. По якорю возможно сделать приблизительную датировку. Ученые предложили, что найдено древнеримское парусное судно, - сообщает ТАСС.

Сейчас на месте работают археологи. Издание "Аргумент недели-Крым" сообщает о находках у берегов Евпатории. В этой части Крыма обнаружен английский корабль XIX века, и, по словам подводных археологов, рядом лежат еще три корабля.

Найденный корабль сохранился частично. Судно в британском флоте было вспомогательным и, возможно, во время Крымской войны привозило союзникам еду и лошадей.