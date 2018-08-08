Медведев распорядился создать рабочую группу по обеспечению водой Крыма

Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить Крым водой. Премьер дал поручение Министерству природных ресурсов и экологии создать рабочую группу, которая займется обеспечением водой регионов полуострова и других вододефицитных регионов страны.

Рекомендовано включить в межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения представителей Министерства обороны, "Росатома", Российской академии наук (РАН).

Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя, прошедшем в Севастополе 30 июля.

О первых результатах работы поручено доложить 10 сентября 2018 года.