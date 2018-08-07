Нескольким священникам РПЦ отказано в получении греческой визы

Несколько священников РПЦ заявили от отказе греческими консулами в получении визы в Грецию. По мнению священнослужителей, греческие визы им не дали в связи с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.

Настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей рассказал, что планировал поездку в Грецию с матушкой и детьми. По его признанию, хотелось показать детям Афон со стороны моря, а самому провести пару дней на Святой горе. Для поездки в Грецию нужна шенгенская виза. Супруге священника и всем детям визы дали, а ему отказали. Семья уже купила тур, билеты оплачены. Но для отца Василия пришел отказ — нет обоснований пребывания на территории Греции, - сообщает РИА Новости.

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. МИД России пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов.