Как люди открывают бизнес
7 августа 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Очень многие, в том числе и активные люди пенсионного возраста, задумываются об открытии своего бизнеса. Однако не все в итоге реализовывают свои планы. Кому-то бизнес приносит прибыль, а кому-то, напротив, одни убытки.
Некоторые эксперты рынка считают то, что нужно выбирать как коммерцию сферу услуг. Например, индустрия грузоперевозок, несмотря на значительную конкуренцию в данном сегменте, будет актуальна в любое время. И здесь можно прилично заработать.
Многие предприниматели держат путь в лизинговые компании. Здесь можно найти все, что необходимо для грузового бизнеса на колесах, пишет интернет-журнал Мои года.
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