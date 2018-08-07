Как люди открывают бизнес

Очень многие, в том числе и активные люди пенсионного возраста, задумываются об открытии своего бизнеса. Однако не все в итоге реализовывают свои планы. Кому-то бизнес приносит прибыль, а кому-то, напротив, одни убытки.

Некоторые эксперты рынка считают то, что нужно выбирать как коммерцию сферу услуг. Например, индустрия грузоперевозок, несмотря на значительную конкуренцию в данном сегменте, будет актуальна в любое время. И здесь можно прилично заработать.

Многие предприниматели держат путь в лизинговые компании. Здесь можно найти все, что необходимо для грузового бизнеса на колесах, пишет интернет-журнал Мои года.