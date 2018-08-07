Всё имущество Петросяна и Степаненко арестовал суд

Всё совместно нажитое недвижимое имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовал суд. Бракоразводный процесс супругов, которые прожили в браке 30 лет, начал Хамовнический суд Москвы. Помощница Петросяна беременна?

Об обеспечительном аресте имущества Петросяна и его супруги в рамках бракоразводного процесс рассказал адвокат Сергей Жорин. Суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать. Жорин защищает интересы Петросяна.

По словам адвоката, все "культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко", - передает ТАСС.

Напомним, иск в суд о разводе и разделе имущества подала Елена Степаненко. Она претендует на 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян считает, что все нужно делить поровну.

Юморист предложил супруге забрать квартиру, но она отказалась. Интересы Елены Степаненко защищает Елена Забралова.