В Москве простились с убитыми журналистами Расторгуевым, Радченко и Джемалем

В Москве во вторник, 7 августа, простились с убитыми в ЦАР российскими журналистами Александром Расторгуевым, Кириллом Радченко и Орханом Джемалем. Отпевание режиссера Александра Расторгуева проходило в московском храме Космы и Дамиана. Александра похоронят в мусульманском секторе на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с оператором Кириллом Радченко прошла в Царицынском судебно-медицинском морге.

Радченко похоронят на Булатниковском кладбище в Москве.

Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище. Поминальная церемония по журналисту прошла в Соборной мечети в Москве.

Сын Орхана Мантур на церемонии прощания сказал: "Если бы таких людей было чуть-чуть больше, мир был бы лучше".