Роскачество: Большая часть школьной формы не соответствует стандартам

Роскачество совместно с Минпромторгом подвели итоги исследования качества школьной формы. Результаты исследования подтвердило проблему качества поступающих тканей и недостоверной маркировки.

«В более чем 60% исследованных товаров эксперты выявили разного рода нарушения. Хотя в 2016 году доля нарушений превышала 80%», - передаёт Роскачество.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, за последние два года заметно стремление производителей проводить «работу над ошибками» и вводить контроль входящего сырья.

Отмечается, что в ходе проверки было приобретено 62 пары брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей за единицу товара. Большая часть брюк была сшита в российских регионах, но при этом присутствовали образцы из Беларуси, Турции, Китая и т.д. Результаты проверки показали, что 22 единицы товара не соответствуют требованиям по способности ткани впитывать и удерживать влагу. Испытания на воздухонепроницаемость не прошли 14 образцов.