В Ялте в фонтане энтузиасты отмывают бродяг

Ялтинские бродяги купаются в городских фонтанах, но не по своей воле. Борцом за чистоту выступает мужчина из Донецка, утверждают очевидцы в социальных сетях, пишут "Аргументы недели-Крым".

В местной группе во «ВКонтакте» появилось минутное видео, на котором видно, как молодой человек намыливает голову у фонтана, а чуть позже стоящий рядом мужчина толкнул его в воду.

«Осторожно, в Ялте появились борцы за чистоту. Отлавливают немытых людей и купают их в фонтане. Так жертвами стали молодые люди, по всей видимости ведущие бродяжеский образ жизни», – говорится в записи.

По словам очевидцев, операцию «Чистый город» проводит житель Донецка – ополченец, имеющий боевые ранения. Автор поста также, опасаясь за свое здоровье, попросил сделать публикацию анонимной.