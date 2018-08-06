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Россия примет участие в международной олимпиаде по географии в Канаде

6 августа 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Россия примет участие в международной олимпиаде по географии в Канаде

В этом году участников на 15-ю международную географическую олимпиаду отбирали очень строго. Для того, чтобы попасть в команду, важно не только хорошо выступить на Всероссийской олимпиаде, проявить себя на учебно-тренировочных сборах, уметь работать в команде, нужно ещё и на высоком уровне владеть английским языком, ведь Международная олимпиада по географии – единственная среди предметных состязаний без перевода заданий и ответов; всё происходит исключительно на английском языке.  

У наших ребят перед международной олимпиадой нет особого волнения, сказывается большой опыт участия в различных олимпиадах. Несмотря на все сложности подготовки,  наши школьники уверены в себе, ведь у них есть секрет успеха и это - любовь к географии.

 Участник сборной России Вячеслав Боголюбский говорит: "Прежде всего нужно знать и любить эту науку. Но не просто зазубривать всякие термины, факты, причины и следствия, а увлекаться этим. Не просто учить, а жить этим. Чтобы эти самые факты, причины и следствия сами собой запоминались или легко выводились логическим путём".

Олимпиада обещает быть очень увлекательной, ведь у нашей команды действительно сильные соперники из Польши, Румынии, Хорватии, Австралии, США, Сингапура, Таиланда, Балтийских стран. " И мы конечно ждём от  нашей команды высоких результатов. Главное, чтобы смена обстановки, долгий перелёт не выбили бы их из колеи" - высказал надежду ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ и руководитель российской сборной команды по географии Кириллов Павел Линардович.

У наших ребят есть всё для победы: мотивация, знания, отработанные навыки, личные амбиции, а главное, любовь к географии. Всё как в большом спорте: болеем за нашу команду всей страной и желаем удачи!

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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