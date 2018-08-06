В Челябинской области неожиданно показался из-под воды памятник И.В. Сталину. Его фрагменты первым заметил местный фотограф Андрей Парфёнов, прогуливавшийся по берегу городского водоёма со своей дочерью.

Памятник "вышел" на поверхность после осушения пруда для проведения ремонта плотины. По данным местных СМИ, зимой 1956 года монумент был вывезен из парка и спущен в воду, по-видимому, после призыва первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева истребить культ личности Сталина: тогда по всему Советскому Союзу началась десталинизация.

Как сообщила хранитель фондов Музейно-краеведческого центра Кусы Виктория Распопова, факт того, что товарищ Сталин "покоится на дне водоема", долгие годы считался не более чем городской легендой. По ее словам, особенно занимательно то, что части изваяния нашли в разных местах, причем довольно далеко от того берега, где в свое время возвышался монумент.

По мнению представителей городской администрации Куса, статуя должна храниться в городском музее. Передать её планируется после очистки от ила и снятия верхнего слоя бетона.