МИД РФ: Граждане России не пострадали при землетрясении в Индонезии

По имеющейся информации МИД РФ, никто из граждан России не пострадал в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. "По имеющимся сведениям от спасательных служб Индонезии, пострадавших среди росграждан нет", - сообщает на официальной странице Twitter российского внешнеполитического ведомства.



По уточненным на данный момент сведениям, в результате землетрясения в Индонезии погибли 98 человек, более 200 человек ранены.

Мощное землетрясение произошло в Индонезии в воскресенье, 5 августа. После первого сильно толчка подземные толчки происходили каждые 30 секунд силой от 4 до 5 баллов. Всего в воскресенье было зафиксировано более 66 афтершоков. Сегодня индонезийские острова продолжает трясти, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сильнее всего пострадал остров Ломбок, который считается одним из самых популярных курортов страны.