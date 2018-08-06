Оскорбил в соцсети - заплатил 300 тысяч

Ялтинский студент заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за распространение ксенофобских идей в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, пишут "Аргументы недели -Крым".

Так, студент Ялтинского экономико-технологического колледжа с апреля 2015 года по октябрь 2017 года размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие высказывания, направленные на возбуждение национальной, расовой и социальной вражды.

За это ему назначено наказание в виде штрафа. Сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность еще трех молодых людей, также публиковавших в социальных сетях нацистскую символику.