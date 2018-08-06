Школьницу из Перми распекли в сети за помощь бездомному старику

Пермскую школьницу Виолетту Никольскую раскритиковали в социальных сетях за то, что она помогла бездомному старику, которого оставил без жилья собственный племянник.

62-летний Анатолий Спиридонов был выставлен из своей квартиры несколько лет назад. На протяжении трех лет мужчина жил в бараке, после того как здание снесли, он оказался на улице.

Спиридонову пришла на помощь школьница Виолетта Никольская, познакомившаяся с пенсионером во дворе, расположенном недалеко от ее дома. Девушка провела в своем Instagram кампанию по сбору средств для попавшего в беду старика. Никольская сняла для Спиридонова комнату, купила одежду и смартфон, дает ему деньги на еду.

Многие подписчики школьницы восхитились ее поступком, однако нашлись и критики. Они высказали мнение, что девушка просто решила проявить оригинальность и «подобрать на улице не котенка». «Каприз малолетки... С жиру бесится», - заявил один комментаторов.