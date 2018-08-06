В Крыму изъяли три десятка разнокалиберных патронов у граждан Украины

Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщает, что местные пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов из Украины в Крым. За сутки выявили три десятка разнокалиберных патронов в автомобильных пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Первую партию патронов обнаружили в автомобиле водителя гражданина Украины. Мужчина двигался по маршруту Николаев – Севастополь. Как сообщает РИА Новости, в ходе осмотра иномарки было обнаружено более двадцати патронов калибром 9 и 12 мм, упакованных в пластиковые мешки.

В этот же день в салоне автомобиля гражданки Украины нашли боевой патрон калибра 7, 62 мм. Машина следовала из Кривого Рога в Ялту.

Все нашедшие боеприпасы переданы на экспертизу.