Священник рассказал о шокирующих суевериях на похоронах

Православный священник Святослав Шевченко рассказал о шокирующих суевериях на похоронах. Он лично был свидетелем как в гроб усопшего родственники стали складывать контейнеры с едой. По словам священника, в гроб сложили коробочки с салатами, картошкой, макаронами, котлетами.

Положили бутылочки с компотами. Такие странные обычаи бывают в разных российких регионах. Интервью священника Святослава Шевченко опубликовано на YouTube.

О диком случает священнику рассказал другой своященник из Амурской области. В одном из сел Приамурья на отпевании к священнику подошел родственник покойного, на блюдечке поднес вчетверо сложенный блин и предложил его съесть. Хорошо, что это угощение насторожило батюшку. Он спросил мужчину про блин. Оказалось, в этом селе решили, что покойнику нужно положить на лицо блин, он всю ночь там лежит, и на этот блин должны перейти все грехи усопшего. А потом священник должен съесть блин, чтобы уничтожить все грехи покойного.

Иерей Святослав Шевченко считает, что это проявление "натурального бытового язычества", форма народных верований, которая "ограничена человеческой фантазией".