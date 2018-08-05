Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве. Метеорологи дали прогноз погоды в столичном регионе на новую неделю. Похолодание в Москве и Подмосковье начнется со вторника, 7 августа, - сообщает m24.ru. В центре погоды "Фобос" рассказали, к каким сюрпризам погоды надо быть готовым.

После жарких выходных высокая температура воздуха - до плюс 28 градусов - сохранится в понедельник.

В ночь на вторник воздух охладится до плюс 15-17 градусов. Местами возможны дожди.

Днем 7 августа будет прохладнее. Воздух прогреется до 22-24 градусов, а ночью будет плюс 14-16 градусов.

Днем могут пройти кратковременные ливни и прогреметь грозы. Ночью температура воздуха плюс 14-16 градусов.

Во вторник в столичный регион придет холодный фронт. Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду в столичный регион вновь придет антициклон. Днем - 21-26 градусов тепла, а ночью плюс 9-14 градусов.

В четверг в Москву начнет постепенно возвращаться жара. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов. Ночью сохранится прохладная погода.

В пятницу днем воздух в столице может раскалиться до плюс 31 градуса.

В воскресенье столбик термометра поползет вниз. Но, как прогнозируют синоптики, лето еще постоит в Москве.