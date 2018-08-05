Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье, 5 августа, в 14:46 мск в Индонезии на острове Ломбок. До этого был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, - сообщило Индонезийское метеорологическое агентство.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями предупреждает о цунами. Сообщений о жертвах и разрушениях на индонезийском острове Ломбок в результате природной стихии не поступало.

Неделю назад, 29 июля, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. По последним данным, погибли 14 человек, 162 человека пострадали.