Опубликовано видео поединка мужчины и бизона на оживленной трассе

Жителя американского штата Орегон Раймонда Рейнке арестовали за то, что он стал дразнить бизона в Йеллоустоунском национальном парке; видеозапись "поединка" очевидцы опубликовали в Интернете.

Крупный бизон вышел на трассу и перегородил дорогу в парке. Мужчина, выскочив из автомобиля, решил с ним поиграть, изображая тореадора. Терпеть животное такое поведение не стало. К счастью, никто не пострадал. А полицейские, увидев ролик очевидцев, выяснили, что мужчину уже не так давно задерживали за неадекватное поведение в алкогольном опьянении.