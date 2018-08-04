Ми-8, потерпевший крушение после взлета с аэродрома Игарки, перевозил нефтяников

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Utair-вертолетные услуги», потерпевший крушение после взлета с аэродрома города Игарка в Красноярском крае, перевозил нефтяников. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек: три члена экипажа и 15 пассажиров, - сообщает ТАСС. Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае

По данным красноярского управления МЧС, жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в 10:20 по местному времени в Туруханском районе в 180 км от населенного пункта Игарка.

На месте крушения Ми-8 найдены оба бортовых самописца. Сведений об их состоянии пока нет. Речевой и бортовой самописцы будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По данным Росавиации, вертолет Ми-8 упал, когда задел во время взлета лопастями груз другого вертолета, который совершал посадку. В нем никто не пострадал. По факту крушения Ми-8 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".