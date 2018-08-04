В Сочи мальчик упал в ливневую канализацию, его унесло в открытое море

В Сочи погиб семилетний мальчик, который на глазах у бабушки упал в ливневую канализацию, и его унесло в открытое море. Трагедия произошла в пятницу, 3 августа, в поселке Лазаревское. Тело мальчика нашли через несколько часов. В Сочи продолжаются поиски 4-летнего ребенка и подростка, упавших в реку вчера

Первые секунды сразу после трагедии попали на видео. Ребенок с бабушкой шли по улице, подтопленной после дождя, малыш оступился и упал в ливневку. Бабушка пыталась его спасти, но мальчика сильным течением унесло в море. Тело ребенка обнаружили мертвым неподалеку от берега.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СКР проводится доследственная проверка гибели ребенка.

По версии следствия, 3 августа во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины его смерти.

По данным СКР, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.