Ученые огласили список экзопланет, на которых возможна жизнь

Исследователи из Кембриджского университета заявили, что таких планет оказалось довольно много, однако они сделали акцент на самых подходящих. Для этого ученые провели тщательное исследование.

Как пишет Ридус, ученые с помощью УФ-излучения и синильной кислоты создали липиды, аминокислоты и нуклеотиды, которые являются компонентами живых клеток. Без использования ультрафиолета реакция не получилась.

Ученые хотели найти звезду, похожую по температуре на Солнце. Это было нужно для того, чтобы на экзопланете была нормальная температура. Еще важным моментом стало то, что более холодные звезды пропускают обычно меньше УФ-излучения, если на них не случаются частые вспышки.

Под эти параметры подошла планета Kepler 452-b.