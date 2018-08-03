Жителям Подмосковья рекомендуют в конце этой недели не пить спиртное и газировку

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья не употреблять спиртное и газированные напитки в пятницу, а также выходные. Подобный совет специалисты дали в связи с сильной жарой в регионе.

Эксперты отмечают, что нельзя допускать перегрева и обезвоживания организма. Рекомендуется часто принимать прохладный душ, делать обертывания холодными влажными полотенцами. Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять детей и домашних животных в автомобилях, передает РИА "Новости".

Сегодня в Москве и области температура воздуха может перевалить за 30 градусов. В субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать около 25 градусов, ожидаются осадки.