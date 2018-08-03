Иркутянка умерла после неудачной липосакции
3 августа 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске умерла женщина после неудачной операции. Она делала липосакцию, но, к сожалению, процедура повлекла за собой плохие последствия. Идет расследование уголовного дела.
В марте и сентябре 2017 года в одном из научных центров города женщине были проведены операции по иссечению избытков подкожножировой клетчатки и излишков кожи. После второй операции состояние иркутянки сильно ухудшилось. В ночь с 21 на 22 октября прошлого года женщина была госпитализирована в одну из больниц Иркутска, где скончалась в этот же день, как сообщает Телеинформ.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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