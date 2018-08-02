Никто на заседания избиркома Петербурга в купальниках и плавках не приходит

Инициативу нового главы горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко облачить всех сотрудников и посетителей ГИКа в пиджаки и галстуки в эту летнюю жару раскритиковала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.



"Никаких начальников нет, директивными методами заставить людей в жару надевать пиджаки и галстуки никто не имеет права", - сказала глава ЦИК. "Полагаю, что никто в купальниках и в плавках на заседания не приходит, всё остальное - дело целесообразности", - добавила она. "И все члены избирательной комиссии имеют право самостоятельно определить, каким образом себя представлять и каков у них может быть внешний вид, если он не оскорбляет чувств присутствующих", - резюмировала Памфилова.



То же самое она сказала и про предложение исполнять в начале каждого заседания гимн. Этот вопрос можно решить большинством голосов.



