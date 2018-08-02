На Рижском направлении МЖД полностью отменены два электропоезда
2 августа 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
В расписании Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) произошли изменения. Центральная Пригородная Пассажирская Компания сообщила об отмене двух пригородных электропоездов.
Отменяются электрички №6104 (Волоколамск-Москва) и №6603 (Москва-Нахабино) в результате отказа технических средств, пишет "Москва 24".
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