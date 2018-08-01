Мы наш, мы новый мир благоустроим

Благоустройство парковых зон в Волгограде проходит невиданными темпами. Сам посыл комфортного обустройства, конечно, хорош. Но вот ускоренные сроки не радуют, потому что сказываются на качестве работ. И сама заявленная «реконструкция» приобрела такой размах, что общественности и не уследить, в каком месте завтра начнется очередная вырубка деревьев и реновация зоны «в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды».

Начались работы на левом склоне поймы реки Царицы и в сквере Пушкина в Центральном районе. Начались с того, что в пойме вырубили все деревья. А со сквером Пушкина вообще все скверно: сначала часть его съела строящаяся на улице Краснознаменской гостиница, а потом и другая часть загнулась без полива. Многолетние высоченные ели и березы просто высохли и погибли.

Теперь городские власти обещают, что вскоре здесь обустроят левый склон поймы двумя новыми железобетонными лестницами, торшерными светильниками, велодорожками и малыми архитектурными формами. На площади 26 тысяч квадратных метров рабочие высадят несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, разобьют цветники из многолетников и уложат газон. К интерактивному музею в пойме должны соорудить две новые лестницы. Первый спуск оборудуют от пушкинского сквера, а вторая лестница появится на пересечении улицы Краснознаменской и набережной 62-ой Армии. Кроме того, от лестниц к парку у музея будут вести несколько пешеходных дорожек, вдоль которых строители установят новые фонари.

На территории сквера пообещали появление деревьев и кустарников - кленов, лип, дубов, елей, сосен, сирени, ивы и других. Запланирована и система автоматического орошения, с помощью которой саженцы должны поливаться. Потому что сажают в Волгограде немало, но часто этим одноразовым актом дело и заканчивается.

Сначала говорили о переносе памятника Пушкину в другое место, но потом решили, что расположенные в сквере монументы – крест Примирения и бюст поэта на время работ укроют щитами.

Все эти великолепные планы надо зафиксировать, чтобы знать, что и с кого спрашивать. Известно, что муниципальный контракт по проекту благоустройства на сумму 65 миллионов рублей подписан с фирмой «Водмонтаж». В числе реализованных ею проектов в Волгограде – реконструкция стадиона «Зенит» и озеленение прилегающей территории, возведение детского сада в Ворошиловском районе, выполнение отдельных видов работ по благоустройству в парке «Русь» Дзержинского района.

На различные виды работ по реконструкции поймы Царицы и сквера Пушкина компания обеспечит гарантию на срок от 4 до 8 лет. Работу обещают закончить к 25 октября.