Американские ученые нашли способ предотвратить развитие кариеса
1 августа 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Американские химики совершенно случайно создали наноматериал, который способен избавить человека от развития кариеса. Их наночастицы нужно добавлять в зубную пасту или в раствор для полоскания рта.
Во время клинических исследований ученые собираются доказать полезность и безопасность своего препарата. Были проведены опыты на крысах, которые показали, что наночастицы предотвратили появление налета и камня на зубах всех без исключения подопытных животных.
Как говорят ученые, наночастицы обладают некоторым свойством, которое делает их похожими на ферменты, в ходе чего они не проявляют себя в нейтральной среде, но начинают вырабатывать перекись водорода при повышенной кислотности, как сообщает NEWS.ru
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