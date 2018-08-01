Американские ученые нашли способ предотвратить развитие кариеса

Американские химики совершенно случайно создали наноматериал, который способен избавить человека от развития кариеса. Их наночастицы нужно добавлять в зубную пасту или в раствор для полоскания рта.

Во время клинических исследований ученые собираются доказать полезность и безопасность своего препарата. Были проведены опыты на крысах, которые показали, что наночастицы предотвратили появление налета и камня на зубах всех без исключения подопытных животных.

Как говорят ученые, наночастицы обладают некоторым свойством, которое делает их похожими на ферменты, в ходе чего они не проявляют себя в нейтральной среде, но начинают вырабатывать перекись водорода при повышенной кислотности, как сообщает NEWS.ru