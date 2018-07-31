На Ярославском шоссе обрушился пешеходный мост

На 31-м километре Ярославском шоссе в районе подмосковного Пушкино обрушился пешеходный мост. Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии и видеофрагменты с места происшествия.

На фотографиях отчетливо виден протаранивший мост грузовик, который придавлен конструкциями объекта. Сообщается, что из-за аварии шоссе было перекрыто в обе стороны. В результате на данном участке автодороги образовалась пробка.

Информация о пострадавших, как пишет Ридус, отсутствует.