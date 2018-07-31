Васильева не считает целесообразным запрет смартфонов в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не поддерживает запрет на использование мобильных телефонов и смартфонов в школах страны. Об этом она заявила во вторник, 31 июля, в рамках беседы с журналистами.

Васильева прокомментировала таким образом данные о том, что власти Франции приняли закон о запрете гаджетов в учебных заведениях. По словам министра, телефоны можно класть в специальное место, чтобы они не отвлекали учеников, а вот тотальный запрет не является целесообразным. Дело в том, что любые суровые ограничения вызывают у детей желание выйти за установленные рамки, передает ТАСС.

По мнению Ольги Васильевой, смартфон может использоваться на территории школы для связи, однако во время урока его брать в руки не следует.