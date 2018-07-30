На официальном портале правовой информации опубликован предложенный Минтрансом законопроект, предлагающий исключить из понятия «ручная кладь» портфели и дамские сумки при авиаперелетах.

Введенные осенью 2017 года правила провоза ручной клади подразумевают, что пассажир может провозить бесплатно не более 5 кг. При этом выходило, что ранее разрешенные к бесплатной перевозке предметы, такие как букет цветов, зонт и пр., входят в учет этих пяти килограммов.

«Пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь. Исключение составляют дамская сумка, портфель, букет цветов, верхняя одежда, питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, лекарственные препараты, специальные диетические потребности», - гласит текст законопроекта.

Если предложение Минтранса будет принято, норма провоза ручной клади на одного пассажира составит 5 кг без учета вышеперечисленных предметов. В учет бесплатной нормы не входят также покупки из дьюти-фри, сообщает ТАСС.