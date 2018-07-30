Появляются подробности убийства мужчины в Москве его дочерьми
30 июля 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в убийстве своего отца подозреваются три девушки - 17, 18 и 19-летние сестры. Оказывается, старшая из сестер в день гибели отца поступала в больницу, но от госпитализации отказалась. По факту убийства 57-летнего мужчины в столице расследуется уголовное дело.
Сестры задержаны, их допрашивают. По данным источника РИА Новости, девушки рассказали, что отец первый напал на них с ножом, а им пришлось защищаться. В ГКБ им. Вересаева сообщили, что "К. М. Хачатурян, 1998 года рождения, — поступала, ей была оказана помощь или консультация, но она отказалась от госпитализации и ушла домой". По словам источника в правоохранительных органах, одна из сестер сама позвонила в полицию и рассказала об инциденте.
В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". По некоторым данным, отец был тираном в семье. Старший сын из семьи ушел. Мужчина жил с дочками. Точно сейчас не установлено, выгнал он свою жену, или она сбежала от мучителя.
"МК" пишет со ссылкой на свои источники, что Михаил Хачатурян был человеком "положительным" и "религиозным". Есть фотографии, как он молится в церквях. Но знакомые Хачатуряна считают, что он был просто "чудовищем". Якобы мужчина установил в квартире видеокамеры, чтобы фиксировать поведение дочерей, а сам неоднократно издевался над ними и якобы принуждал к сексуальным контактам. Девушки, одна которых только окончила школу, боялись жаловаться на отца кому-либо, потому что опасались расправы.
В квартире погибшего следователи нашли арбалет с 16 дротиками, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье с патронами, пневматические пистолет и револьвер. В ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Обвинение предъявлено его дочкам. Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу.
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