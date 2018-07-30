Подписан закон об обязательной маркировке табачных изделий

Закон о введении обязательной маркировки табачных изделий подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на портале правовой информации. В законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета" в пункте статье 24 указано, что каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации.

Уточняется, что обязательная маркировка табачных изделий позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения, - передает RT.

Напомним, Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет 24 июля. Курение опасно для здоровья человека.