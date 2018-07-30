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Клиенты Челиндбанка могут оплачивать покупки с помощью Google Pay и Samsung Pay
30 июля 2018, 13:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С помощью Google Pay и Samsung Pay легко совершать покупки в магазинах, интернете, различных платежных сервисах.
Расплачиваться с помощью Google Pay и Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты бесконтактной банковской картой.
Благодаря уникальной собственной технологии Samsung MST , владельцам совместимых смартфонов и устройств оплата с помощью сервиса Samsung Pay доступна на любых платежных терминалах: как на устройствах с бесконтактной технологией, так и на более ранних моделях с контактным чипом и магнитной полосой.
При этом пользоваться Google Pay и Samsung Pay безопасно.
В Google Pay используется технология NFC, информация передается по защищенному каналу, данные надежно защищены технологиями Google. При оплате вместо номера карты используется Токен - уникальный набор цифр, который заменяет собой данные платежной карты (16-значный номер, срок действия и код безопасности). Google Pay поддерживается на устройствах с ОС Android версии 5.1 и выше.
В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает высокий уровень безопасности платёжных операций по карте:
• токен вместо реального номера карты;
• обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты;
• встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.
Технология Samsung Pay поддерживается также в наручных часах GEAR S3.
Для того чтобы воспользоваться Google Pay и Samsung Pay, нужно лишь добавить данные банковской карты Visa в соответствующее мобильное приложение.
Напомним, в декабре 2017 года Челиндбанк одним из первых в стране запустил проект по подключению сервиса Samsung Pay к картам национальной платежной системы «Мир».
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