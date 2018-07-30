ДТП в Иркутске: ранены девять полицейских

29 июля девять полицейских получили травмы в ДТП на мосту в Иркутске. Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» ведут тщательную проверку.

Примерно около часа ночи экипаж ГИБДД на одной из улиц города попытался остановить автомобиль «Тойота», водитель которого проигнорировал требования полицейских. Находящийся за рулем иномарки молодой человек всячески мешал движению: создавал аварийные ситуации, совершал опасные маневры, в ходе чего нанес вред остальным участникам движения, сообщает Телеинформ.

Также, как пишет Телеинформ, пострадавшим в ДТП в Иркутске оказывается вся необходимая медицинская помощь. У 28-летнего водителя «Форд» было установлено состояние алкогольного опьянения. В данный момент он задержан.