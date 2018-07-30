ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на МКАД

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло в понедельник на 33-м километре Московской кольцевой дороги (МКАД). Все подробности аварии пока не установлены, сообщает m24.ru.

Сбитый на МКАД водителем "Газели" инспектор ГИБДД умер в больнице

На данный момент известно, что пострадали несколько человек. Сейчас на месте происшествия работают медики "скорой помощи" и сотрудники полиции.

В воскресенье, 29 июля, на 77 километре Московской кольцевой автодороги, недалеко от съезда с трассы М-11, водитель "Газель" сбил инспектора ДПС. Пострадавшего сотрудника правоохранительных органов госпитализировали, но он скончался в больнице.