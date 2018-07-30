Российские мужчины выступают за максимально долгий декретный отпуск для женщин

Опрос показал, как российские мужчины относятся к женщинам в декрете. Согласно результатам исследования, большинство представителей сильного пола считают, что декретный отпуск должен быть более долгим.

После рождения малыша 28 процентов россиянов возвращаются на службу через полтора года. А через три года после появления ребенка на свет работать вновь начинают 90 процентов женщин, причем почти все они трудятся полный день, передает РИА "Новости". Это связано с возможностью отдать сына или дочь в детский сад.

Психологи утверждают, что выбор оставаться в декрете дольше или выходить на работу как можно раньше должен оставаться за матерью. Социальные рамки и нормы в этом вопросе не должны играть основополагающей роли. Большинство опрошенных мужчин придерживаются именно этой позиции.