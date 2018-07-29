Алексей Пушков рассказал, что произойдет с участниками экспедиции на Марс
29 июля 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что астронавты экспедиции на Марс либо перебьют друг друга еще в звездолете, либо сойдут с ума по прибытии на Красную планету.
Такое мнение сенатор высказал после того, как NASA показала проекты домов на Марсе. Пушков уверен, что в "этих чумах на абсолютно враждебной планете" долго прожить невозможно.
При этом Пушков отмечает, что создание NASA корабля против астероидов, угрожающих Земле, гораздо важнее, чем "домики" на Марсе.
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