Алексей Пушков рассказал, что произойдет с участниками экспедиции на Марс

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что астронавты экспедиции на Марс либо перебьют друг друга еще в звездолете, либо сойдут с ума по прибытии на Красную планету.

Такое мнение сенатор высказал после того, как NASA показала проекты домов на Марсе. Пушков уверен, что в "этих чумах на абсолютно враждебной планете" долго прожить невозможно.

При этом Пушков отмечает, что создание NASA корабля против астероидов, угрожающих Земле, гораздо важнее, чем "домики" на Марсе.