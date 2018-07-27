Горячий ТОП региональных новостей: волна ДТП

На повестке дня уходящей неделе серьезное ДТП под Конаково, два - в Новосибирске, обсуждение пенсионного возраста на Камчатке, высокая пожарная опасность в Кировской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе событий.

Два человека погибли в ДТП под Конаково. Очевидцы сообщили о серьезной автоаварии в Конаковском районе Тверской области. Там около полудня 21 июля при столкновении двух автомобилей насмерть разбились два человека. Легковые автомобили VolkswagenPolo и ЛАДА «Приора» врезались друг в друга в районе населенного пункта Вахромеево. После столкновения Volkswagen вылетел в кювет. Есть двое погибших: 26-летняя водитель иномарки и 22-летний водитель отечественного авто, также в аварии пострадал 43-летний пассажир Volkswagen, как сообщает Афанасий-бизнес.

На Камчатке обсудили предложения по совершенствованию пенсионного законодательства. Эксперты объяснили участникам суть изменений в пенсионном законодательстве, рассказали об основных положениях, условиях, параметрах и механизме законопроекта. Также эксперты подчеркнули то, что данный законопроект предусматривает, в первую очередь, увеличение пенсий неработающим пенсионерам. Индексация в 2019 году составит в среднем тысячу рублей. Такую индексацию планируется производить ежегодно, и зависеть она будет от страховых взносов и стажа, как сообщает Полуостров Камчатка.

Девушку сбили насмерть у пешеходного перехода в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщает НДН.инфо,поздно вечером в понедельник, 23 июля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. В районе пересечения улиц Кирова и Никитина сбили молодую женщину. Это не единственный случай ДТП в Новосибирске за последнюю неделю. 21 июля ночью в Ленинском районе Новосибирска, в районе остановки «Магазин Кристалл» водитель за рулем седана NissanBluebird сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия, пишет НДН.инфо.

С 26 по 30 июля в Кировской области объявлена высокая пожарная опасность. Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Нужно быть предельно осторожными с огнем: нельзя разводить костры в лесу, бросать непотушенные спички и сигареты. Также недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы, сообщает Новый Вариант.

В Калининградской области стали пропадать дети и старики. Тревожные сообщения на официальном сайте УМВД России по Калининградской области об исчезновении детей и стариков не дают успокоиться. Анализ таких сообщений только за два последних месяца - июнь и июль, даёт основания считать, что это не только «сезонные» явление, когда дети бегут к морю, не сообщив своим родителям. Здесь явно что-то не так. К счастью, успешно найдены четыре ребенка, а вот некоторых людей так найти и не удалось, пишет НИА Калининград.

В Екатеринбурге 25 июля был пожар в роддоме, эвакуировано 170 человек. В подвальном помещении роддома Центральной городской больницы N40 в Екатеринбурге в ночь на среду, 25 июля, произошел пожар. Пострадавших, к счастью, нет. В частности, было эвакуировано 170 человек, в том числе 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников, сообщает Vestiural.

Пензенский минсельхоз отреагировал на жалобы о массовой гибели пчел. Ранее в ИА «Пенза-Пресс» обратились пчеловоды с тем, что гибель поголовья в этом году достигла рекордных цифр. Потери в хозяйствах Иссинского и Колышлейского районов они оценили в 50−70% от общего числа пчелосемей. Была проведена встреча с пчеловодами и руководителями сельхозпредприятий, в результате которой была достигнута договоренность о своевременном и дополнительном информировании о химобработке полей. В случае массовой гибели пчел им сказали обращаться в районные станции по борьбе с болезнями животных. Об этом пишет Пенза-Пресс.

В Самару прибывает первая волжская экспедиция. Экспедиция, в ходе которой идут съемки документального проекта «Великие реки России», будет работать в Самаре 26 и 27 июля. Работу ведут АНО «Русское океанографическое сообщество» и телеканал OCEAN-TV, сообщает SamaraToday.

В Ставрополе иномарка врезалась в магазин. На перекрёстке улицы Голенева и проспекта Карла Маркса 22 июля столкнулись автомобили «Рено» и «Мерседес». Об этом сообщили очевидцы в одном из городских сообществ в соцсети. От удара «Мерседес» выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина. Как сообщает Ставропольский Репортер, информация о пострадавших пока отсутствует.