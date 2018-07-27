Возмущенные крымчане ответили Макаревичу: Крым не продается

Глава общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе обратился к солисту группы "Машина времени" Андрею Макаревичу. Политик попросил музыканта перестать воспринимать жителей полуострова как товар.

Иоффе подчеркнул, что помнит, как начиналась карьера Макаревича. Он отметил, что в те времена артист не мог и думать о том, чтобы в таких словах говорить о жителях Крыма. По мнению крымского политика, для творческого человека подобное высказывание является крахом и демонстрирует его коммерческое отношение ко всему, передает РИА "Новости". Григорий Иоффе уточнил, что Крым и крымчане не продаются.

Напомним, ранее Макаревич в ходе эфира на радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что в 2014 году России следовало просто купить Крым. По его словам, это позволило бы избежать конфликтов.