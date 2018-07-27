В Златоусте открылся новый дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Новое подразделение Банка расположилось по адресу: г.Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкрн., д.2.

Дополнительный офис приступил к работе 26 июля 2018 года. Обслуживаться в нем смогут как физические, так и юридические лица. Для частных клиентов здесь доступны такие услуги, как кредитование, оформление вкладов и банковских карт, прием платежей и денежных переводов, валютно-обменные операции.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется расчетно-кассовое обслуживание, прием заявок на выдачу кредитов, а также размещение денежных средств (депозиты).

Режим работы дополнительного офиса:

Понедельник – пятница: 9:00-19:00;

Суббота: 9:00-15:00;

Воскресенье: выходной.